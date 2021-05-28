Britney Spears, Prenses Diana’yı övdü: Gücünden habersiz saf bir dahi

Britney Spears, Prenses Diana’yı, ‘şimdiye kadar gelmiş en dikkat çekici kadınlardan biri’ olarak andığı bir Instagram gönderisi paylaştı.



1995 yılında Prenses Diana’nın, Martin Bashir ile yaptığı röportajın büyük bir soruşturmaya konu olmasının ardından Amerikalı şarkıcı, Instagram’daki son gönderisinde Wales Prensesini övdüğü, bir mesaj yayınladı.



"SIRRI KENDİ GÜCÜNDEN HABERSİZ OLMASI"

Spears, paylaşımında Diana’nın fotoğrafıyla büyük bir kalabalığın yer aldığı bir fotoğrafı arka arkaya koydu ve altına, “O asla kraliçe olmak istemedi, o sadece insanların kalbinde olmak istedi. O çocuklarına annelik yapma ve konuşma şekliyle saf bir dahiydi. Bunun sırrı tamamen kendi gücünden habersiz olmasıydı. 750 milyon insan televizyonda onun evlenmesini izledi. O her zaman şimdiye kadar gelmiş en dikkat çekici kadınlardan biri olarak hatırlanacak” yazdı.



39 yaşındaki şarkıcının paylaşımının altına hayranları, iki kadını karşılaştırdıkları birçok yorum paylaştı. Hayranlarından biri “Medyanın size davranış şekli gibi ikinizin hayatında birbirine benzeyen tonla şey var. Sen de milyonları etkileyen muhteşem bir kadınsın. Seni seviyoruz Britney,” yazdı.



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