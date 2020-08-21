Britney Spears'ın babasına açtığı dava reddedildi

Britney Spears, avukatları aracılığıyla 17 Ağustos Pazartesi günü Los Angeles'taki Kaliforniya Yüksek Mahkemesine verdiği belgede; babası Jamie Spears'ın şahsi vasisi olarak dönmesine şiddetle karşı çıktığını belirterek geçici vasisi Jodi Montgomaery'nin kalıcı vasi olarak babasının yerini almasını talep etti. 2007'de yaşadığı zihinsel çöküntü yüzünden 2008'de vasi atanan Spears'ın talabi reddedildi.

HAYRANLARI KAMPANYA BAŞLATTI



38 yaşındaki şarkıcının durumu bu yıl internette yaygın protestolara konu olmuştu. Spears'ın tuzağa düşürüldüğüne inanan hayranları Britney'e özgürlük hareketini başlattı ve şarkıcının özgürlüğü için lobi yaptı. 100 binin üzerinde imza toplayan dilekçede şu iddialar yer aldı.

BABASI TEHDİT EDİYOR



Babası araba sürmesine izin vermiyor, tüm aramaları ve mesajları izleniyor, oy vermesine, biriyle vakit geçirmesine veya parasını onay almadan harcamasına izin verilmiyor. Ve eğer kuralı ihlal ederse babası çocuklarını ondan uzaklaştırmakla tehdit ediyor.



Jamie Spears bu kampanyaları şaka diye nitelemiş ve Britney'in istismar edildiği yönündeki söylentilerden yorulduğunu belirtmişti.



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