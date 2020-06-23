Britney Spears ile sevgilisi Sam Asghari maskeyle güneşlendi

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, corona virüs sebebiyle bir süredir evde karantinada olduğu sevgilisi Sam Asghari ile soluğu sahilde aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Güzel havanın tadını çıkaran çift, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

"SEVGİ VE KUMSAL"



Spears, sevgilisi ile fotoğrafını, "Tek ihtiyacım sevgi ve kumsal..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.



MASKE ÖNLEMİ



İkilinin plajda güneşlenirken bile corona virüsten korunmak adına maske takarak önlem aldığı görüldü.

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