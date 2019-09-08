Eski futbolcu David Beckham ile modacı eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, bir süredir birlikte olduğu model Hana Cross ile yollarını ayırdı. Bu kararın, Beckham çiftini de mutlu ettiği iddia edildi.



İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Brooklyn Beckham ile Hana Cross, ilişkilerini bitirip arkadaş kalmaya karar verdi. Hem Victoria hem de David Beckham, oğullarına tam destek verdiklerini ve onun arkasında olduklarını söyledi.

Brooklyn Beckham geçtiğimiz aylarda Los Angeles sokaklarında Hana Cross karşısında gözyaşı döküp ona sarılırken görüntülenmişti.