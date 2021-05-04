Burak Sergen solunum cihazından ayrıldı

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü başlayınca 22 Nisan'da entübe edilmişti.



60 yaşındaki ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Burak Sergen'in solunum cihazından çıkarıldığı öğrenildi. Sergen'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Ailesi sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.



Usta oyuncu hastanedeyken 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de corona virüs teşhisi konulmuştu.

Sergen son olarak Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veriyordu. Sette çıkan vakaların ardından dizinin çekimleri de durdu ve yeni bölüm yayını da iptal oldu.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, tiyatro sahnelerinin yıldızı,"Ağır Roman"dan "İstanbul Kanatlarımın Altında"ya unutulmaz filmlerin, "Kara Sevda"dan "Sadakatsiz"e büyük ilgi gören dizilerin iz bırakan oyuncularındandı.



Etkileyici sesi ve güçlü karizmasıyla hafızalarda yer etti.



Burak Sergen, tiyatro sanatçısı Semih Sergen ile opera sanatçısı Serap Sezer'in oğlu olarak 1961'de Ankara'da dünyaya geldi.



Oyuncu Toprak Sergen'in de ağabeyi olan Sergen, 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.



Tiyatro sahnelerine "Sessizliğin İçinden" oyunuyla adım atan Sergen, "Hayvan Çiftliği"nden "Budala"ya, "III. Richard"tan "Vahşi Batı"ya günümüze kadar birçok oyunda yer aldı.



Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapan Sergen, birçok oyunda yönetmenlik de yaptı.



Sergen kariyeri boyunca tiyatronun yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol aldı



"İstanbul Kanatlarımın Altında" , "Ağır Roman", "Balans ve Manevra", "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu" Sergen'in oynadığı filmlerden bazılarıydı.



Sergen son olarak 2010 yapımı "Sultanın Sırrı" filminde "Derviş" karakterine hayat verdi.



Televizyon dizileri serüveninde 2015 yılında Star TV dizisi Karasevda'da canlandırdığı Galip Kozcuoğlu karakteri dönüm noktalarından biri oldu.



Sergen 2017 yılında "Çukur", 2019 yılında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizilerinde boy gösterdi.



Sanatçı son olarak Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte "Sadakatsiz" dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandırıyordu.