İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kuzgun 3. yeni bölüm fragmanı

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Kuzgun'un 3. yeni bölümüyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. 3 yeni bölüm fragmanında bir gece kulübünde arkadaşlarına parti veren Dila, enerjisi ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Dila, ev sahipliği yaptığı partide, arkadaşlarına bir sürpriz yapıp, DJ’lik yapıyor. Performansıyla göz dolduran ve büyük alkış alan Dila’nın bu anlarını Kuzgun da (Barış Arduç) hayranlıkla izliyor.



GÜVEN TESTİ

Kuzgun’un 3. Bölümünden ilk sahne yayınlandı. Kuzgun denince kalbi sızlayan, gözleri ışıldayan, ona toz kondurmayan ve herkesten çok güvenen Dila, Kuzgun’a; Ali’nin intikam için döndüğünü düşündüğünü söyleyip, haklı olup olmağını soruyor.



Kuzgun’un Dila’ya neden döndüğünü anlatıp, ‘Bana her zaman güvenebilirsin’ diyerek ona, bildiği, tanıdığı Kuzgun olduğunu hissettirdiği sahnede Dila ise, Kuzgun’a ne kadar güvenebileceğini öğrenmek için ölümü göze alıyor.



KUZGUN 3. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE- VİDEO

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor.



Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

KUZGUN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE





Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da !