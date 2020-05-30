Büşra Pekin: Şafak Sezer ile aramızda sorun yok

Oyuncu Büşra Pekin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Pekin, Kutsal Damacana filminde yer verdiği Ersin Korkut ve kendisine "Bir daha onları filmimde oynatmam" diyerek sitem eden Şafak Sezer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İKİMİZ DE SEVEREK OYNADIK"



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şafak Sezer ile aralarında bir sorun olmadığını belirten Büşra Pekin "Biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin'in de, benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz. Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan başarımızdan, işimizden bahsetmiyoruz" dedi.

"EVDE SPOR YAPMAYA DEVAM EDİYORUM"



Bir dönem verdiği kilolarla ilgili de konuşan Pekin, muhabirlerin "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna, "Sağlıklı hissediyorum, evde spora devam ediyorum" yanıtını verdi.

