'Büyük daha büyük' viral oldu (Moda devinin metro defilesi)

Dünyaca ünlü İtalyan moda markası Moschino geçtiğimiz günlerde New York metrosunda defile düzenledi.



Başta ünlü yıldız Winnie Harlow gibi mankenlerin boy gösterdiği defilede, markanın kullandığı büyük boy şapka ve çantalar öne çıktı.



Mankenlerin metro istasyonundaki büyük boy çantalarla yürüdüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Metro içinde büyük çantayla yürümekte zorlanan mankenin görüntüleri markanın resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Bu görüntülerdeki, gittikçe büyüyen ve kapılara sığmayan sırt çantaları sosyal medyada espriyle karşılandı.

#Repost @wwd When someone gets on the subway during rush hour and refuses to take off their 🎒 De'Laney Ortiz 📹: Emily Mercer#Moschino @ITSJEREMYSCOTT #moschinofashionshow #wwdfashion #nyc



🚇 https://t.co/qn2J7HYHGM pic.twitter.com/wcS6d7XT2b