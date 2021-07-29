Çağatay Akman eski sevgilisi Öykü Uslu'ya 2 ay süreyle yaklaşamayacak

İstanbul 1. Aile Mahkemesi de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca talebi kısmen kabul etti.



Mahkeme, kararında Çağatay Akman'ın "şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdura ve bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, karşı tarafın, korunan kişileri iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu önleyici tedbir kararlarının 2 ay süre ile uygulanmasına" hükmetti.

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPSİ VERİLECEK

Kararda, Akman'ın bu tedbir kararlarına uymaması halinde birinci ihlalde 3 günden 10 güne kadar, takip eden her ihlalde 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar zorlama hapsinin de uygulanacağı ihtar edildi.



Şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam ederse re'sen veya talep üzerine tedbir süresi veya şeklinin değiştirilebileceği, aynen devamına karar verilebileceği de kararda yer aldı.