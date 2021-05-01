Camila Cabello direksiyon dersi alıyor

Henüz araba kullanmayı bilmediğini açıklayan ünlü şarkıcı Camila Cabello, bu konudaki açığını kapatmak için direksiyon derslerine başladı. Meslektaşı Shawn Mendes ile yaşadığı romantik ilişkiyle de gündemde olan Camilla Cabello, ilk gün dersini de keyifli bir şekilde tamamladı.



Mendes ile birlikte yaşadığı evinin önünde direksiyon eğitmeniyle buluşan Cabello, bir saate yakın süre onunla sürücülük çalıştı. Sonra da evinin önünde eğitim aracından indi. Eğitmenine el sallayan Cabello, eve girdi. Genç şarkıcının, rahat giysiler içinde olduğu ve corona virüs önlemi olarak maskesini eksik etmediği de görüldü.



Kağıt Ev 3. bölüm 2. fragman