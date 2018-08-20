Oyuncu Cansu Dere, Bodrum tatili dönüşü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin "Bodrum'da, Engin Öztürk ile birlikte görüntülendiniz. Aşk söz konusu mu?'' sorusu karşısında güldü. 37 yaşındaki oyuncu "Tatil bitti, şimdi iş zamanı'' dedi.
Cansu Dere ile Engin Öztürk'ün 2015'te aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüş, ortak dostları ile sık sık yurt dışında tatil yapmaları iddiaları güçlendirmiş. Engin Öztürk konuyla ilgili daha önce ''Sadece arkadaşız'' açıklamasını yapmıştı.
O tarihten sonra ikilinin ilk kez önceki gün Bitez'de görüntülenmesi iddiaları tekrar gündeme getirdi.