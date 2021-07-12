Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" adlı derneğin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti.

Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan ve Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. 65 yaşında Hakko’nun cenazesinin İngiltere’ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere’de yapılacağı öğrenildi.

Make A Wish Derneği’nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko’nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili başkanımız olarak kalacak."

Carole Hakko, geçen yıl şubat ayında 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı.

Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine Bir Dilek Tut Derneği'ne bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

