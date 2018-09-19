Cem Adrian, Instagram hesabından iki video paylaşarak, videolardan birinin beğeni sayısını hileyle arttırdı.

37 yaşındaki şarkıcı bu paylaşımlar öncesi takipçilerini "Şimdi sizlere 2 video yayınlayacağım. Bu iki videonun görüntülenme sayısı arasındaki fark 'sizi kandırmaya çalışan' sevgili fenomenler, starlar, publik figürler, popiler ve benzeri kişiler hakkında belki bir daha düşünmenizi sağlar" sözleriyle uyardı.



Cem Adrian daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Bugün yayınladığım iki videonun izlenme sayıları.Soldaki video hilesiz. Sağdaki video hileli. Hani diyoruz ya 'Bu saçma sapan şeyleri bu kadar kişi nasıl izliyor' diye cevabı burada. Aynı hileler Instagram takipçi sayısı, begenilme sayısı, Youtube abone ve izlenme sayılarında da yapılabiliyor. Böylelikle yaratılan sahte algılardan 'kar' elde edilmeye çalışılıyor. Yani kandırılmaya çalışılıyorsunuz. Haberiniz olsun istedim. Gerçeklerle kalmanız dileğim ile..." notunu düştü.

Normal videonun 586 bin, hileli olanın ise 1 milyon 317 binden fazla izlenmiş olması dikkat çekti.

