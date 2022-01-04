Corona virüse yakalanan Erdal Özyağcılar: Beşinci aşımı doğal yollarla oluverdim

Corona virüse yakalanan usta oyuncu Erdal Özyağcılar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



Özyağcılar, "Kötü haber değil... Bir bakıma iyi haber iki Sinovac iki Biontech olmuştum omicron oldum... Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim" diye konuştu.



74 yaşındaki usta oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın… Kapalı yerlerden uzak durun... Bir hafta on gün sonra sahnedeyim…sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım… Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler"



Özyağcılar son olarak Hoşgeldin Boyacı oyunuyla seyirci karşısına çıkıyordu.