Corona virüse yakalanan Erdal Özyağcılar: Beşinci aşımı doğal yollarla oluverdim

Corona virüse yakalanan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, "Kötü haber değil... Bir bakıma iyi haber iki Sinovac iki Biontech olmuştum omicron oldum... Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim" dedi.

Haberler 04.01.2022 - 10:03

Corona virüse yakalanan Erdal Özyağcılar: Beşinci aşımı doğal yollarla oluverdim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar: Ağabeyimin ölmesi travmaya yol açtı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar: Ağabeyimin ölmesi travmaya yol açtı

Erdal Özyağcılar: Emekli olmayı düşünmüyorum

Erdal Özyağcılar: Emekli olmayı düşünmüyorum

Corona virüse yakalanan usta oyuncu Erdal Özyağcılar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Özyağcılar, "Kötü haber değil... Bir bakıma iyi haber iki Sinovac iki Biontech olmuştum omicron oldum... Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim" diye konuştu.

74 yaşındaki usta oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın… Kapalı yerlerden uzak durun... Bir hafta on gün sonra sahnedeyim…sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım… Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler"

Özyağcılar son olarak Hoşgeldin Boyacı oyunuyla seyirci karşısına çıkıyordu. Özyağcılar son olarak Hoşgeldin Boyacı oyunuyla seyirci karşısına çıkıyordu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...