Demet Akalın'ın haciz için gelen memurların evindeki eşyaları kullanılamaz hale getirdiği iddiasıya şikayetçi olduğu memur, görevi kötüye kullanma suçundan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza’da yargılanacak.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; icra memuru verdiği ifadede, "Eşyalara kasten zarar vermedim, evin Akalın'a ait olduğunu o anda öğrendim" dedi.
Ancak memur hakkında, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldı.
Demet Akalın'dan 'eşya davası'
Yaşam
Şarkıcı Demet Akalın’ın, eşyalarına kasten zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu icra memuru hakkında dava açıldı.
Demet Akalın'ın haciz için gelen memurların evindeki eşyaları kullanılamaz hale getirdiği iddiasıya şikayetçi olduğu memur, görevi kötüye kullanma suçundan 10 yıl hapis istemiyle Ağır Ceza’da yargılanacak.