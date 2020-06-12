Demet Evgar kendisini sokan arı için şarkı yaptı

Oyuncu Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Dudağı şişmiş halini soyal medyada paylaşarak, "Dolgu yaptırdım, gayet doğal oldu" esprisi yapan Evgar, sosyal medyada trendler arasına girdi.

Evgar, kendisini arı sokmasını ti'ye almaya devam etti, arı için bir de şarkı yaptı.



Şarkıcı Teoman’ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek söyleyen Evgar Instagram adresinden şarkıyı paylaştı.



Demet Evgar arı için şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:



"Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı."