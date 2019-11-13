Demi Lovato yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato, yeni erkek arkadaşını, fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak hayranlarına tanıttı.



27 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı selfie ile model Austin Wilson ile birlikte olmaya başladığını duyurdu.



Lovato, Wilson ile çektiği fotoğrafını “Kalbim” notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, Wilson’dan önce The Bachelorette programı yarışmacısı Mike Johnson ile birlikteydi.



Lovato, en son Vogue dergisine verdiği röportajda, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili, “İnsanların fark etmediği şey, aşırı hassasiyetim... Mizah duygum gelişmiştir ama internet aleminde birileri benim deneyimlerimle ilgili bir şeyler söylediğinde, canım yanabiliyor. Ben de insanım, bana da hoşgörülü davranın. Herkesin benim şarkıcı olduğumu hatırlamasını istiyorum...” yorumunu yapmıştı.