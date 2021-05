Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor

Marie Claire Dergisi'nin mayıs sayısına kapak olan Dilan Çiçek Deniz, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorularına yanıt verdi.



"Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor" diyen ünlü Deniz, "Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kulandı.



Bir ilişkideki olmazsa olmazlarını sıralayan Deniz, "İlki saygı... Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye hakkı yok. Bir diğeri empati... Empati kuramayan insanlara denk gelmek beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hali..." dedi.



Yaz için henüz plan yapmadığını dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Yazla ilgili planım yok ama hayalim var. Her şeyin değerini daha çok anladığımız bu dönem bana 'Dur' dedi. Biraz durmaya, sevdiklerimle olmaya, onlarla keyifli anılar yaratmaya ihtiyacım var. Nerede olduğum önemli değil. Sevdiklerim, benim evim, güvenli alanım, benim insanlarım..." ifadelerini kullandı.

