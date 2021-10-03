Dizi oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na pedofili suçlaması

Daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte 'başkomiser' kimliğiyle yakalananan dizi ve film oyuncusu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na pedofili suçlaması yöneltildi. Twitter tarafından, Aydoğduoğlu'nun yaptığı çocuk istismarıyla ilgili gizli yazışmaları tespit edilerek ifşa edildi. Polis, oyuncu Aydoğduoğlu'nu gözaltına aldı.



Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, sosyal medya platformu Twitter, birtakım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter, bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar edince söz konusu hesaplar incelemeye alındı.



Hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuklara ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Oyuncu Aydoğduoğlu daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

PAYLAŞIMLARI EĞLENCE AMAÇLI YAPTIĞINI SÖYLEDİ



Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu, 2014 ila 2016 yılları arasındaki paylaşımları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri sürerek, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını, suç işlemediğini anlattı.

İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.