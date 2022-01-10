Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz açıklaması: Şaka tapulu malım değil

Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen Aslan” esprisine yer verdi. Benzer espriyi daha önce Doğu Demirkol’un kendi şovunda kullandığı ortaya çıktı. Demirkol, o esprisini de sosyal medyadan “Eskilerden bir şaka...” notuyla paylaştı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol (34), önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.



Muhabirlerle sohbet eden Demirkol, paylaşımıyla ilgili soruya "Ben kendimi aklamak için paylaştım" diye cevap verdi. Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz" ifadelerini kullandı.

"AYNI KONUYA DEĞİNDİĞİMİZ OLUYOR"

Demirkol, gazetecilerin, "Komedyenler birbirinden esinleniyor mu?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü isim, "Mutlaka izliyoruz birbirimizi. Gördüklerimiz ve başka konular üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor" açıklamasını yaptı.

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