Domates çorbası tarifi (Domates çorbası nasıl yapılır?)

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki bölümünde yarışmacılardan, domates çorbası yapmaları istendi. İzleyiciler ise domates çorbası yapımını merak ediyor. Nefis domates çorbası tarifi sizleri bekliyor.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ



Malzemeler

5 adet büyük boy sulu domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peynir (isteğe göre)

Yapılışı

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin; ardından 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana (renk almaya başlayıncaya dek) kadar kısık ateşte, tereyağında kavurun. Un renk değiştirip kokusunu bırakınca üzerine 5 adet rendelenmiş domatesi karışımın üzerine ekleyip beş dakika kadar pişirin.



Elde ettiğiniz yeni karışımın üzerine 4 su bardağı sıcak et suyunu (tercih ederseniz) ilave edin.



Çorbanın kesilmemesi için küçük bir cezvede ısıttığınız 2 çay bardağı sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın ve çorba kaynayana kadar orta ateşte ardından da kısık ateşte 15 dakika kadar pişirmeye devam edin. Son olarak, çorbanızın daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.

Dilerseniz kaselere doldurduğunuz çorbanın üzerine biraz kaşar peynir rendesi ekleyebilir, çorbanızı kruton ekmek küpleri ya da kızarmış ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.

4 MEVSİM TAZE KIŞLIK DOMATES TARİFİ

