Donald Trump'ın saçı için şikayetçi olduğu duş başlığı standardı değişiyor

Donald Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir toplantıda "Duş başlıklarıyla duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda" diyerek suların tazyikli akmamasından şikayet etti. ABD Başkanı başka bir toplantıda ise insanların su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söyledi. BBC'nin haberine göre; bu sözler üzerine ABD Enerji Bakanlığı harekete geçti.

STANDARTLAR DEĞİŞİYOR



Başkan Donald Trump'ın şikayeti üzerine duş başlıklarıyla ilgili federal standartların değiştirilmesine karar verildi. Bakanlığın dün açıkladığı öneriler, su tasarrufu için 1992'de getirilen sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor. Kongre'nin bu tarihte aldığı karar uyarınca bir duş başlığından dakikada akmasına izin verilen su miktarı 2,5 galon yani 9,4 litre.



Ancak bu düzenlemeden sonra çoklu duş başlıkları yaygınlaşmaya başlayınca 2013'te Obama yönetimi, yasayı yeniden tanımlamış ve "Her bir duş başlığından değil, duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada 2,5 galondur" demişti.



TÜKETİM ARTABALİR

Enerji Bakanlığı'nın farklı modellerde 12,499 duş başlığı içeren veri tabanına göre bunların yüze 74'ü federal standartların yüzde 20 altında yani dakikada iki galon su akıtacak şekilde tasarlanmış. Çevre örgütleri, sınırlamaların kaldırılması halinde su ve enerji tüketiminin artacağını söylüyor.



GÜVENLİK EKİBİ TRUMP'I SALONDAN ÇIKARDI