Dünyanın en pahalı Covid-19 maskesi üretiliyor

İsrailli mücevher şirketi Yvel, Covid-19 salgınına karşı koruyan dünyanın en pahalı yüz maskesini yapıyor. ABD'de de yaşayan Çinli bir müşteri için tasarlanan lüks maskenin fiyatı 1,5 milyon doları bulacak.

10.08.2020 - 11:58

Dünyanın en pahalı Covid-19 maskesi üretiliyor

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Şirketin sahibi ve maskenin tasarımcısı Isaac Levy, 3 bin 600 beyaz ve siyah elmasla kaplanmış, 18 ayar beyaz altından oluşan maskenin en üst düzey koruma sağlayan N99 maske tipi olacağını açıkladı.

Levy, ismini vermediği müşterinin, bu özel maskenin 2020 yılının bitmeden önce kendisine ulaşmasını ve dünyanın en pahalı maskesi olmasını istediğini aktardı.

Bunun şaşırtıcı olduğunu kabul etse de İsrailli işinsanı, "Para belki her şeyi satın almıyor, ancak çok pahalı bir Covid-19 maskesi satın alabiliyorsa ve bunu takıp dikkat çekmek istiyorsanız, ne mutlu size" dedi.

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