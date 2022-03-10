Düşes Camilla ile kendisini canlandıran oyuncu Emerald Fennell bir araya geldi

The Crown dizisinde Camilla’yı canlandıran İngiliz oyuncu Emerald Fennell ve Cornwall Düşesi Camilla ilk kez bir araya geldi.



Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonunda Camilla karakteriyle seyirci karşısına çıkan 36 yaşındaki Fennell, Londra’daki Clarence House’ta verilen 8 Mart resepsiyonunda ‘geleceğin kraliçesi’ ile tanıştı.



Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fennell, “Dünya Kadınlar Günü’nde kendisiyle tanışmak çok güzeldi çünkü biliyorsunuz kendisi kadın yardım kuruluşları için çok çalışıyor” diye konuştu.



Fennell, Camilla ile tanışırken biraz gergin olduğunu söylerken, Camilla da “Her an, düşersem, kurgusal alter egomun burada olduğunu bilmek benim için çok güven verici. Emerald hazır” şeklinde espri yaptı.

Öte yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahta oturuşunun 70'inci yılı vesilesiyle yayımladığı mesajda oğlu Prens Charles tahta çıktığında, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıklamıştı. 95 yaşındaki Kraliçe, 74 yaşındaki Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını "içten dilediğini" belirtmişti.