Dwayne Johnson: Onları gülümsetmek için her şeyi yaparım

The Rock (Kaya) lakaplı yıldız oyuncu Dwayne Johnson çocukları hakkında konuştu. “Onları gülümsetmek için her şeyi yaparım” diyen Johnson, "Onlar için Pikachu bile oluyorum" dedi.

5e3ee8045542831728000aad.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En çok kazanan oyuncu parasını nasıl harcıyor?

En çok kazanan oyuncu parasını nasıl harcıyor?

Dwayne Johnson, üç kız babası olmakla ilgili konuştu. “Onları gülümsetmek için her şeyi yaparım” diyen 47 yaşındaki oyuncu, “Kızlarımla birlikte olduğumda ben de büyük bir çocuk gibiyim. Sürekli şakalar yapıyorum. Hatta onlar için Pikachu bile oluyorum. Bunlar sonsuza dek aklımızda kalacak anılar” dedi.

Tek çocuk olarak büyüdüğünü belirten Johnson, “Bu nedenle bencil büyüdüm. Çocuklarım olmadan önce, her konuda ilk ben olmak istedim. Şimdiyse nezaketin dünyadaki en kolay şey olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...