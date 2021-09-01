Ebru Karaduman ile 30 Günde Formda Kal puhutv’de başlıyor

Şile’de bulunan Darlık Barajı Gölü’nün eşsiz atmosferinde gerçekleşen çekimler, 30 günde formda kalmanın kapılarını aralayacak. Spor trendleri ile sağlıklı yaşamın püf noktalarını birleştiren videolarla 30 günde daha fit, daha esnek, daha güçlü bir beden için her şey bu programla ekrana gelecek.



"ENERJİMİZE ENERJİ, GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ"



Eski milli jimnastikçi ve egzersiz uzmanı Ebru Karaduman, puhutv’de başlayacak olan programıyla ilgili olarak çok özel bilgiler verdi. 'Ebru Karaduman ile Formda Kal' programını ‘yeni bir macera’ olarak tanımlayan Karaduman, “Doğa… Her detayıyla mükemmel, kusursuz doğa… Yeni çıktığım bu macerada size doğanın ortasından sesleniyorum ve hepinizi bu harika bütünün bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.



"Benim hikayem çocuk yaşta, henüz üç yaşında tanıştığım Jimnastik ile başladı" diyen Karaduman, "O gün bugündür hayatım spor. Şimdi sizin de bu muhteşem dünyayı keşfetmenizi istiyorum. Çünkü birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Enerjimize enerji, gücümüze güç katacağız. Kilo verecek, forma girecek ve hedefinize ulaşacaksınız. En önemlisi bedeniniz ile ruhunuz arasında bir köprü kuracaksınız” diye konuştu.

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PUHUTV'DEN YERLİ FİLM SEÇKİSİ