Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Çektiği videolar ve yayınladığı şarkılar ile gündem olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını iddia etti.

1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mesajları ifşalayan Ece Ronay, şu ifadeleri kullandı: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir.

Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte."

ECE RONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.



"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.



Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 727 bin, Instagram’da 1.1 milyon takipçi sayısına sahip.