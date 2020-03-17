Elçin Sangu: Herkesten özür diliyorum

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan son olarak ise 9 Kere Leyla filminde rol alan Elçin Sangu, 31 Aralık 2019'a ait bir paylaşımını yeniden gündeme getirdi.



2020 yılında yaşananlar olumsuz olaylara atıfta bulunan Sangu, yılbaşı gecesi yaptığı "Hissediyorum bu yıl çok güzel olacak" mesajını alıntılayarak "Bu tweetim için herkesten özür diliyorum" dedi.



Bu tweetim için herkesten özür diliyorum 😂 https://t.co/PIlk2ov9y3 — Elçin Sangu (@elcnsng) March 16, 2020