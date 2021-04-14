Elon Musk'ın sevgilisi Grimes uzaylı yaraları dövmesi yaptırdı

Gerçek ismi Claire Elise Boucher olan şarkıcı Grimes, sırtına yaptırdığı yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. eni bir dövme yaptırırken dövmeyi "güzel uzaylı yaraları" olarak tanımladı.



Teknoloji dahisi Elon Musk'ın sırtının neredeyse tamamını dövmeyle kaplatahn kız arkadaşı, 'uzaylı yaraları' adını verdiği dövmesiyle hayranlarından övgü aldı.

Elon Musk ile birlikteliğinden bir çocuğu olan 33 yaşındaki Grimes, Grimes daha önce de uzayla ilgili fikirlerini paylaşmıştı. Sanatçı, 50 yaşından sonra Mars'a taşınıp orada bir koloni kurulmasına yardım etmek istediğini söylemişti.

MARS'A GİTMEK İSTİYOR

Daha önce Mars'a gitmek mi yoksa bilincini buluta aktarabilmek mi diye sorulan Grimes, her ikisinin de hedefleri arasında olduğunu söylemişti. Bilincini buluta aktarması halinde bedenini geride bırakıp, serbestçe hareket edebilen bir bedenle Mars'a gidebileceğini söylemişti.



Elon Musk da Mars'ta ölebileceğini söylemişti. Musk'ın amacı, 2050 yılına kadar günde üç Starship kalkışı gerçekleştirerek 1 milyon kişiyi kızıl gezegene ulaştırabilmek.