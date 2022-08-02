Empanada tarifi | Empanada nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Güney Amerika'da içi doldurularak yapılıp yenen bir börek olan Empanada, MasterChef Türkiye'de şefler tarafından yarışmacılardan istendi.

EMPANADA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Hamuru için:



75 gram tereyağı



1 adet yumurta



1 tatlı kaşığı sirke



½ su bardağı su



3 su bardağı un



1 tatlı kaşığı tuz



İç harcı için:



1 adet küçük boy kuru soğan



2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı



200 gram az yağlı kıyma



1 adet orta boy kırmızı dolmalık biber



10 dal maydanoz



½ çay kaşığı tuz



½ çay kaşığı karabiber



Üzeri için:



1 adet yumurta



1 yemek kaşığı su



EMPANADA NASIL YAPILIR?



Su, yumurta ve sirkeyi küçük bir kasede çırpın ve elenmiş un, tuz ve küp şeklinde kesilmiş soğuk tereyağını derin bir karıştırma kabına alın.



Unlu ve tereyağlı karışımın orta kısmını açıp yumurtalı sıvı malzemeyi ilave edin. Tüm malzemeyi özleşip kıvam alana kadar harmanlayın.



Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde yoğurduğunuz hamuru, dinlenmesi için streç filmle sarıp buzdolabına kaldırın. Hazırladığınız hamuru 40-45 dakika kadar dinlendirin.



İç harcı için; kuru soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız dolmalık biberi de küçük parçalar halinde doğrayın. Yıkadığınız maydanoz yapraklarını incecik kıyın ve ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın.



Kuru soğanları ekleyin ve hafif bir renk alana kadar soteleyin. Az yağlı kıymayı ekleyip suyunu çekip renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurun. Biberleri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Doğranmış maydanozları ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız kıymalı iç harcı dinlendirin.



Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru küçük bezelere ayırın. Hafifçe unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, yuvarlak şeklinde açın. Açılan hamurların yarısına hazırladığınız iç harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın. Tüm hamur bezeleri için aynı işlemi uygulayın.



Hazırladığınız hamurları aralıklı olarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Küçük bir kapta çırptığınız yumurta ve suyu üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 25-30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.