Erzurum yöresine ait 'Gliko' yemeği nasıl yapılır?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 10:50
GLİKO TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı un
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı kaynamış su
Üzeri için;
1 kase yoğurt
3 yemek kaşığı tereyağı
Pul biber
Sarımsak
GLİKO NASIL YAPILIR?
Bir tencerenin içine köftelik bulguru koyduktan sonra köftelik bulgurun içerisine kaynatmış olduğumuz suyu ve tuzu ekliyoruz.
Malzemeleri ekleyip kısık ateşin üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan aldıktan sonra üzerini örtüyle sarıp 10 dk bekletiyoruz.
Daha sonra derin bir kabın içine bulguru alıp un ve yumurtayı ilave edip 5-10 dk malzemelerin özdeşleşmesi için yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz.
Yoğururken yanımıza bir kase soğuk su alarak her yoğurma işlemi sonrası elimizi suya batırıp devam ediyoruz.
Tekrardan dinlenmesi için 5 dk bekletip, şekil vermeye başlıyoruz. (isteğe bağlı misket şeklinde veya fındık büyüklüğünde olabilir)
Ardından tencerenin içerisine kaynaması için su koyup, tuz ekliyoruz ve su kaynadıktan sonra şekil verdiğimiz köfteleri içerisine atarak 5 dk pişiriyoruz.
Daha sonra sunum yapacağınız kabın içerisine çıkarıyoruz.
Köftelerin üzerine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu hazırlayıp döküyoruz ve son olarak da erittiğimiz tereyağını ve pul biberi kavurup döküyoruz.