Erzurum yöresine ait 'Gliko' yemeği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan istenen yemeklerden biri gliko oldu. Erzurum’un yöresel yemeklerinden biri olan gliko, kolay bulgur köftesi olarak da bilinir. Peki gliko yemeği nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 10:50

Erzurum yöresine ait 'Gliko' yemeği nasıl yapılır?

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GLİKO TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı köftelik bulgur

1 çay bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynamış su

Üzeri için;

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Sarımsak

GLİKO NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içine köftelik bulguru koyduktan sonra köftelik bulgurun içerisine kaynatmış olduğumuz suyu ve tuzu ekliyoruz.
 
Malzemeleri ekleyip kısık ateşin üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan aldıktan sonra üzerini örtüyle sarıp 10 dk bekletiyoruz.

Daha sonra derin bir kabın içine bulguru alıp un ve yumurtayı ilave edip 5-10 dk malzemelerin özdeşleşmesi için yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz.
 
Yoğururken yanımıza bir kase soğuk su alarak her yoğurma işlemi sonrası elimizi suya batırıp devam ediyoruz.

Tekrardan dinlenmesi için 5 dk bekletip, şekil vermeye başlıyoruz. (isteğe bağlı misket şeklinde veya fındık büyüklüğünde olabilir)

Ardından tencerenin içerisine kaynaması için su koyup, tuz ekliyoruz ve su kaynadıktan sonra şekil verdiğimiz köfteleri içerisine atarak 5 dk pişiriyoruz.

Daha sonra sunum yapacağınız kabın içerisine çıkarıyoruz.

Köftelerin üzerine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu hazırlayıp döküyoruz ve son olarak da erittiğimiz tereyağını ve pul biberi kavurup döküyoruz.

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