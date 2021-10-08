Erzurum yöresine ait 'Gliko' yemeği nasıl yapılır?

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GLİKO TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 su bardağı köftelik bulgur



1 çay bardağı un



1 adet yumurta



1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kaynamış su



Üzeri için;



1 kase yoğurt



3 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber



Sarımsak



GLİKO NASIL YAPILIR?



Bir tencerenin içine köftelik bulguru koyduktan sonra köftelik bulgurun içerisine kaynatmış olduğumuz suyu ve tuzu ekliyoruz.



Malzemeleri ekleyip kısık ateşin üzerinde 5 dk demlenmeye bırakarak ocaktan aldıktan sonra üzerini örtüyle sarıp 10 dk bekletiyoruz.



Daha sonra derin bir kabın içine bulguru alıp un ve yumurtayı ilave edip 5-10 dk malzemelerin özdeşleşmesi için yoğurma işlemini gerçekleştiriyoruz.



Yoğururken yanımıza bir kase soğuk su alarak her yoğurma işlemi sonrası elimizi suya batırıp devam ediyoruz.

Tekrardan dinlenmesi için 5 dk bekletip, şekil vermeye başlıyoruz. (isteğe bağlı misket şeklinde veya fındık büyüklüğünde olabilir)



Ardından tencerenin içerisine kaynaması için su koyup, tuz ekliyoruz ve su kaynadıktan sonra şekil verdiğimiz köfteleri içerisine atarak 5 dk pişiriyoruz.



Daha sonra sunum yapacağınız kabın içerisine çıkarıyoruz.



Köftelerin üzerine sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurdumuzu hazırlayıp döküyoruz ve son olarak da erittiğimiz tereyağını ve pul biberi kavurup döküyoruz.