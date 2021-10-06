Sosyete mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? (Sosyete mantısı tarifi)

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı, MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde yarışmacılardan sosyete mantısı yapmaları istendi.

SOSYETE MANTISI MALZEMELERİ

3 adet yufka



2 yemek kaşığı tereyağı



1 adet yumurta



300 gram kıyma



1 adet kuru soğan



1 çay kaşığı tuz



1 çay kaşığı karabiber



1 kase yoğurt



2 diş sarımsak



1,5 yemek kaşığı salça



4 yemek kaşığı zeytinyağı



SOSYETE MANTISI YAPILIŞI

Soğanı rendeleyin ve kıymayla bir araya getirin ardından tuz ve karabiberi ekleyip hepsini karıştırın.



Yufkanızı tezgaha serin ve 4 eşit parçaya bölün. Tereyağını eritin ardından ılınmasını bekleyin.



İçine yumurtayı ekleyip çatalla iyice çırpın ve fırçayla yufka parçalarına sürün.



Yufkaların geniş kısımlarına kıymalı harcı yerleştirin ve sıkıca rulo yapın.

Ruloyu kendi etrafında döndürerek şekli verin bu işlemin ardından da yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün.



Mantılar pişerken, sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.



Tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika bu şekilde kavurun.

Kızarttığınız mantıları kağıt havluda süzün ve servis tabağına alın. Servis tabağına aldığınız mantılara sosu ekleyin.