Eser Yenenler: Ben başarılı olamadım ama sen olacaksın yavrum

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebeği Kuzey katı gıdayla beslenmeye başladı. Heyecanlarını Instagram hesaplarından paylaşan ünlü çiftten Berfu Yenenler süreci anlatırken, Eser Yenenler komik bir paylaşımda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu aile fotoğraflarının altına "Yavruma katı gıda yolculuğunda başarılar diliyorum. Ben olamadım ama sen olacaksın yavrum" notu düştü. Berfu Yenenler ise merak eden takipçileri için yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

An itibariyle havuçla katı gıdaya giriş yapmış bulunuyoruz. Biraz bu katı gıdaya geçiş aşamamızdan bahsetmek istiyorum. Kuzey bugün 5 ay 3 günlük. Katı gıdaya 5 aylık başlamamıza bizi hem doktorumuz hem de Kuzey yönlendirdi aslında.

"SÖYLENİP MIZMIZLANIYORDU"



Çünkü artık sadece sütle doymuyordu, bizim yediğimiz yemeklere ellerini atmaya başlamıştı. Ondan başka ve daha lezzetli bir şey yediğimizi fark edip söylenip mızmızlanıyordu.

Eline aldığı şeyleri çok rahat tutup çok rahat ağzına götürebiliyordu ve yutma refleksi tamamen gelişmişti. Bu sebepten de artık Kuzey için yemek vakti geldiğine karar verdik. Ki babasına bakınca neden erken başladık diye kimse şaşırmaz bence. Kuzey alerjik bi bebek olmadığı için doktorumuz 3 günlük her sebzeyi tadım yapıp, alerji yapıp yapmadığını kontrol etme aşamasını gerek olmadığını söyledi.

Biz de bu işe en basit ve mevsim sebzesi olan patates-havuç-balkabağı üçlüsünden biriyle başlamaya karar verdik. Bugünkü menusu buharda pişmiş havuçtu. Tamamen püre halinde değildi, pütürlü bıraktık ki ileride kendi yemeğe daha kolay başlasın, yavaş yavaş pütür miktarını da arttırıp bütün verme aşamasına geçeceğiz.

ESER YENENLER'İN ROL ALDIĞI YOL ARKADAŞIM FRAGMANI