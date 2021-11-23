Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı

Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile dünya evine girmişti.

Aralarında 19 yaş fark olan çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanan ikilinin kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.



Boşanma sonrası Tv8 ekranlarında Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa programına telefonla bağlanan Asena Demirbağ açıklamalarda bulundu.

"BOŞANMAYA RAZI DEĞİLDİM"



Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu ifadeleri kullandı:



“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm."