ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında Singapur’da gerçekleşen tarihi zirvenin sürpriz bir konuğu vardı. Eski NBA yıldızı Dennis Rodman da sıradışı buluşmaya katılanlar arasında yer aldı.



Kuzey Kore liderinin yakın dostu olan eski basketbol oyuncusu, tarihi zirve hakkında CNN International’ın canlı yayınında konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

O ANLAR KAMERADA...

Kim Jong Un için, “Hayat boyu dostum” diyen Rodman, Kuzey Kore’ye bir basketbol takımı kazandırmıştı.

Kuzey Kore’ye gittiği için çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söyleyen Rodman, “Kuzey Kore’ye inandım ve ülkeme döndüğümde evime gidemedim. 30 gün saklanmak zorunda kaldım. Ama başımı hep dik tuttum. Bir şeylerin değişeceğini biliyordum. Buna inanan tek kişiydim” dedi.

"HERKES YAKIŞIKLI VE ZAYIF ÇIKTI MI?" (ZİRVEDEN ÖNE ÇIKANLAR)