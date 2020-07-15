Ev sahibinden Defne Samyeli'ye: Dekontu nerede?

Defne Samyeli'ye ev sahibi kira ödemediği gerekçesiyle dava açtı. Samyeli’nin de karşı dava açtığı ev sahibi, “Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı ödeyeceğim” diyerek Samyeli'ye tepki gösterdi.

Davayla ilgili Hürriyet’e konuşan ev sahibi, evin aylık 15 bin lira kira bedeli olduğunu belirterek, “Defne Hanım, paramı istediğimde ‘Eski eşim Eren Talu’dan iste’ diye cevap veriyor. Eren Bey’e gittiğimde ‘Sen Defne’ye git’ diyor. Ben de icra takibi başlattım. Defne Hanım iftira attığımı iddia ederek tazminat davası açmış. Ben öyle bir saygısızlık yapmadım. Onun gibi değerli, kültürlü ve bilgili bir kadının kirasını ödememesini yadırgıyorum. Madem kirasını ödüyor, dekontu nerede? İspatlasın, özür dileyeceğim ve 50 bin lirayı da ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

8 yıldır Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda oturan Samyeli’nin ev sahibi, 1.5 yıldır kirasını alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı.