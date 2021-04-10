Ezo Sunal: 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra corona virüse yakalandı. Sunal, doğumdan kısa bir süre sonra corona virüse yakalandığını öğrendi. Bebeğinden ayrı zor günler geçiren Ezo Sunal, son durumuyla ilgili bilgi verdi. 37 yaşındaki Sunal, kızı Nova ile el ele çekilen bu fotoğrafına şu notu düştü:

"ENDİŞE, HASTALIK VE ÖZLEM YAŞADIK"

"03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra Covid testim pozitif çıktı. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. Çok şükür 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim. Daha kırkımız çıkmadan endişe, hastalık ve özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."



NOVA İSMİNİN ANLAMI



Nova, normalde sönük hatta görünmeyen, fakat zaman zaman aniden parlayarak dikkati çeken bir yıldız çeşididir. Latince yeni kelimesinden alınmış, hiç yokken aniden yeni görünen yıldız anlamında kullanılmıştır.



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