Yasak Elma dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, “Talat öyle şey yapmaz” açıklamasında bulunmuştu.



Fatma Girik, sözlerinin basına “Talat Bulut’u savundu” şeklinde yansımasının ardından şu açıklamayı yaptı: “Heyecanla meslektaşımı savundum. Çünkü kalbimden geçen buydu. Bir kez daha düşününce, o gencecik kızcağızın da hakkını yemek istemedim. İşin mahkemeye taşınması en doğrusu olmuş. Umarım adalet haklıdan yana olur.”

"BÖYLE BİR ŞEY İMKANSIZ"

Fatma Girik, Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddiaları hakkında, "En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor" demişti.