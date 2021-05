Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı: Ciğerimiz ağladı, bu ruhsuzluğa ve hiçliğe

Süper Lig’in 41’inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u Ülker Stadyumu’nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3’üncü sırada yer aldı.

TWITTER'DAN TEPKİ



Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti. Fazıl Say Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"YARA ÇOK DERİN BU SEFER"



“Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3’üncülüğü. Yara çok derin bu sefer… Ve Beşiktaş’ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun.”

Venom: Let There Be Carnage fragmanı