Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile şarkıcı Justin Bieber buluştu

Daha önce Elysee Sarayı'nda Rihanna'yı misafir eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kez Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ı ağırladı. Bieber, dün Macron'u ziyaretinden bir kareyi Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta Bieber, eşi Hailey Baldwin Bieber, Macron ve First Lady Brigitte Macron, Elysee Sarayı'nda yan yana görülüyor. Bieber'ın paylaşım yaptığı Fransa'da dün Müzik Günü olarak kutlandı.

Bieber, ziyaretiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. 2020'de Hailey Bieber, ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanma çağrısı konusunda sesini yükselten isimlerden biri olsa da çift genel olarak belirli siyasi konularda rengini belli etmiyor. Dolayısıyla bu görüşme, Bieber çifti hayranlarını şaşırttı ve meraklandırdı. Fransa basını Bieber ile Macron'un 'gençlik meselelerine' dair konuştuklarını aktardı.

SPOR AYAKKABILARI ELEŞTİRİLDİ

Ziyaret esnasında gri bir takım elbise giyen Bieber'ın spor ayakkabı ile Macron'u ziyaret etmesi, Fransız basınında eleştiri konusu oldu. Bieber, özensizlikle suçlandı.

Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme öncesinde Bieber çifti, Paris gezisi gerçekleştirdi.