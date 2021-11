Galataport İstanbul’da D.ream rüzgarı

Uluslararası ortaklıkları, dünya çapında örnek bir başarıya ulaşmış markalarıyla ve geliştirdiği farklı gastronomi deneyimleri ile birçok başarıya imza atan Doğuş Yeme-İçme Turizm Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca "Galataport İstanbul’da 12 markamızla birlikte yer almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Özkanca “Yeme-içme sektöründe kurumsal bir yapılanma oluşturmak ve sektöre yeni bir vizyon getirmek amacıyla 2012 yılında kurulan D.ream grubu bildiğiniz gibi bugün yeme-içme sektörünün lideri. Türkiye’de ve global arenada hızla büyümeye devam eden grubumuz 16 ülkede 42 farklı markası ve 149 restoranıyla gastronomi tutkunlarına yaratıcı konseptler ve farklı deneyimler sunuyor. Şimdi, 200 yıl aradan sonra Boğaz’ın en özel sahil şeridini yeniden İstanbullular ile buluşturan, Karaköy’ün tarihi dokusuyla, sanat, alışveriş, turizm, liman kültürü, çalışma hayatı ve gastronominin bir araya geldiği Galataport İstanbul’da yer alıyoruz" diye konuştu.

Umut Özkanca "Kuşkusuz bunların içinde bizi en çok heyecanlandıran projelerimizin başında Liman İstanbul lokantamız geliyor. Karaköy ile özdeşleşmiş bir tarihi mirası, bir geleneği D.ream Grubu olarak tekrar şehrin hafızasına kazandırıyoruz. Liman İstanbul, Galataport İstanbul’da Boğaz’ın karakterini tamamlayan tüm unsurları içerisinde barındıran manzarası, eşsiz mutfağı, servisi, sunumu ve özlediğimiz sıcak atmosferiyle yeniden İstanbullular ile buluşuyor" dedi.

Özkanca "Galataport İstanbul’da yer alacak diğer markalarımız arasında şehrin İtalyanları Mezzaluna ve Gina, Londra’nın ödüllü Japon restoranı Roka, Bodrum’un maviliklerini tabaklarına taşıyan Sait, hikayesi küçücük bir kasap dükkanıyla başlayıp bugün en popüler restoranlar arasında yerini almış olan Günaydın, ilk şubesini Galataport İstanbul’da açan Anadolu lezzetlerinin en iyi temsilcilerinden olmaya aday HaBupide ve Nusr-Et'in lezzet ve hizmet kültürünü burger konseptine taşıyan SaltBae gibi çok önemli isimler var. Şehrin yeni sanat ve gastronomi noktası olacak Galataport İstanbul’da, D.ream grubu olarak böylesine güçlü bir şekilde yer almaktan ve misafirlerimize farklı lezzetleri keşfedebilecekleri zengin bir seçki sunmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Umut Özkanca "Galataport İstanbul’da Türk ve dünya mutfaklarının en iyi örneklerini sunacak olan D.ream Grubu, İstanbul ve Karaköy’ün önemli değerlerinden biri olan, Türk mutfağı ve misafirperverliğini, batılı mutfak kültürüne ait dokunuşlar ile buluşturan Tarihi Liman Lokantası’nı Liman İstanbul ismiyle yeniden İstanbullular ile buluşturuyor. Liman İstanbul’un menüsünde Hatay Usulü Cevizli Muhammara ve Antep Fıstıklı Rafik'in de içinde bulunduğu enfes mezeler, geçmişten günümüze bir Liman klasiği olmuş imza lezzet Bademli Patlıcanlı Pilav, Deniz Mahsullü Sac Tava ve Cağ Kebabı gibi eşsiz lezzetler yer alıyor" diye konuştu.



D.ream çatısı altında yer alan markalardan Monochrome, Mezzaluna ve HaBuPide 21 Ekim’de, Liman İstanbul 26 Ekim’de ve The Populist 28 Ekim’de misafirlerini ağırlamaya başladı.



D.ream Hakkında



Türkiye’nin yeme içme sektörünün büyük başarılara imza atan markası d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management), sektörde yeni standartlar oluşturma amacıyla 2012 yılında kuruldu. Kısa sürede lider konumuna gelen marka, yarattığı birçok farklı gastronomi konsepti, global ortaklıkları, dünya çapındaki marka portföyü ile kendine uluslararası platformda da güçlü bir yer edindi. d.ream, bugün 16 ülkede, 42 farklı markası ve 149 restoranıyla, yüksek kalite servis, sunum ve vizyonuyla, yükselişini sürdürmeye devam etmektedir.



Galataport İstanbul D.ream Restoranları:



DD Scoop



Datça bölgesi Hisarönü mevkiinde yer alan D Maris Bay otelinde, lezzetli tatlıların adresi DDPastry ile birlikte yer alan DD Scoop, İstanbul’da ilk şubesini Galataport İstanbul’da açıyor. Taze meyveler ve doğal malzemelerin birleşimleriyle ortaya çıkan nefis dondurmaların yaratıcısı DD Scoop, müdavimleri için artık İstanbul’da da hizmet verecek.



Gina



Gina, ev yapımı taze makarna, risotto, pizza gibi geleneksel İtalyan lezzetlerini geniş şarap menüsü ve zarif iç mekan tasarımıyla harmanlayarak, misafirleri için oldukça şık bir alternatif sağlıyor. Aynı zamanda Gina, zengin içki ve kokteyl menüsüyle iş çıkışı veya yemek öncesinde bir şeyler içmek isteyenlerin de şehirdeki buluşma noktası.



Günaydın



Günaydın Et Restaurant İstanbul Bostancı’da küçük bir kasap dükkânı olarak çalışmaya başlamış ve bugünlere “ET BİZİM İŞİMİZ” diyerek, kalite ve lezzet konusunda asla ödün vermeden çalışarak gelmiştir. En popüler et lokantalarının başında gelen Günaydın Et, Türkiye’de 36 şube, yurtdışında 6 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır. Kalite ve lezzet konusunda rakip tanımayan Günaydın, lezzetin keyfini doruğa taşımaktadır.



Günaydın Et, 4 farklı mağazacılık konseptinde (İskender, Köfte&Döner, Kasap & Steakhouse, Kebap Restaurant) hizmet vermektedir. Ürün ve servis kalitesini her zaman en yüksek standartta tutan Günaydın Et, göstermiş olduğu özen doğrultusunda en iyi 10 Restaurant seçiminde her zaman ilk 3 içinde yer almıştır.

HaBuPide

HaBuPide



Anadolu lezzetlerinin en iyi temsilcilerinden olmaya aday HaBupide, Galataport’ta ilk şubesiyle misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Menüsünde Karadeniz usulü ekşi maya hamurundan hazırlanmış pidelerden güveçte dana kaburgalı kuru fasulyeye farklı lezzetler sunuyor. Tatlılarda ise manda sütlü fırın sütlaç ise imza lezzet olmaya aday.



Kiva



Anadolu’nun köklerinden ve binlerce yıllık geleneksel lezzetlerini, modern gastronomi yorumuyla günümüze taşıyan Kiva, gündüz lokanta, akşamları ise “modern meyhane” konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Zengin meze çeşitliliği ve kendine özgü reçetelerinin, köklü Anadolu mutfak kültürü ve misafirperverliğiyle birleştirildiği restoran, Yapı Kredi Bomontiada’dan sonra, Galataport İstanbul’da kapılarını açıyor.



Liman İstanbul



1940’larda Rebii Gorbon’un birinci gelen projesi sonucunda Karaköy Yolcu Salonu'nun üst katında açılan Liman Lokantası, misafirleri ve müdavimleriyle kurduğu kuvvetli bağ, eşsiz hizmeti ve sunum kalitesiyle Karaköy’ün ve şehrin her daim akıllarda kalan sembollerinden biri olmuştur.

Liman Lokantası, dönemin iktisat merkezi denebilecek konumunun da gücüyle, özellikle iş yemeklerinin, önemli toplantıların, tercih edilen mekanı olmuştur. Bulunduğu liman semtinin, şehri ve tüm ülkeyi iktisadi anlamda dünyaya buluşturduğu gibi, Liman Lokantası da Türk mutfağı ve misafirperverliğini, batılı bir sunum, mimari ve mutfak anlayışı ile başarıyla bütünleştirerek, dünyaya sunmuştur. Gününün şıklık algısını oluşturan Liman Lokantası, bundan böyle D.ream çatısı altında Liman İstanbul olarak bu geleneği nesiller boyunca devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Mezzaluna



Şehrin İtalyan’ı, 1984 yılında, Milanolu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransalı mimar Roberto Magris tarafından, New York’ta hayata geçirilmiştir. 1995’te, karakteristik İtalyan lezzetlerini ülkemizle buluşturmak amacıyla Türkiye’ye gelmiştir.

Mezzaluna

İtalyan mutfağını “erişilebilir kalite” anlayışıyla Türkiye’ye sunan Mezzaluna, Galataport İstanbul şubesiyle birlikte 7 farklı noktada hizmet vermektedir.



Monochrome



Adını, fotoğraf sanatının daha çok siyah beyazıyla bilinen tek ton karelerinden alan Monochrome, kahvaltı, akşam yemeği, tatlı, kahveden gibi geleneksel brasserie menüsünün yanı sıra, kendine özgü birçok farklı lezzeti, fotoğraf sanatından ilham alan tasarımıyla birleştirerek misafirlerine sunuyor.

Monochrome Galataport şubesinin içinde konumlanan Ara Güler Müzesi’nde Tophane, Karaköy, Galata, Taksim Meydanı ve yakın çevrelerden daha önce görülmemiş kareler ise misafirlerin beğenisine sunuluyor.





The Populist



Biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere şehrin tüm craft tatlarını barındıran The Populist, kalıpları yıkan konsepti ve mekân tasarımıyla şehrin eğlence ihtiyaçlarına farklı seçenekler sunuyor. Kısa süre önce Torch Brewery markası ile dünyanın en prestijli craft bira yarışması Meininger’s International Craft Beer Award’dan altın madalyayla dönen The Populist, en seçkin craft tatları imza lezzetlerle ustaca eşleştiriyor.





Roka



Londra’nın ödüllü, ünlü Japon restoranı Roka, İsmini ‘arkadaşlarla paylaşılan yemek ve ısı, ateş ve her şeyi kucaklayan enerjiden alıyor. Restoranın temel karakterini oluşturan ve Japonya’nın kuzey kıyılarındaki balıkçılarından gelen Robata (Robatayaki) ızgarası, sıcak odun kömürü üzerinde et, sebze ve deniz ürünlerinin pişirildiği geleneksel bir Japon pişirme tekniği. Kuzeydeki balıkçıların, teknelerinde, tuttukları balıkları pişirmek için kullandıkları bu teknik, Roka’nın eşsiz menüsü ve otantik ambiyansıyla misafirlere sunuluyor. Londra’da beş farklı bölgede bulunan restoranlarının yanı sıra, Dubai, Mallorca ve Riyad’dan sonra, Roka Galataport İstanbul’da açılıyor.

Sait



Sait Balık, taze ve mevsime uygun ürün seçiminden taviz vermeden deniz ürünlerinin en tazesini kendine özel reçeteler ile 24 yıldır misafirleri ile başarılı bir şekilde buluşturuyor. Bodrum Yalıkavak’ta hizmet veren restoranından sonra, Galataport’taki restoranı ile İstanbul’da ilk kez misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

SaltBae



Nusr-Et'in lezzet ve hizmet kültürünü burger konseptine taşıyan Saltbae Burger, sofistike ve sıcak bir atmosferde en kaliteli malzemelerle hazırlanan yenilikçi burgerleri ve yaratıcı milkshake'leri ile dünyanın en önemli yeme içme şehirleri olan Dubai, New York ve İstanbul'daki gurme burger severleri kendine çekmeye devam ediyor. Ağustos ayında İstanbul’un en önemli tarihi mekanlarından birisi olan Galata’da büyük bir titizlikle renöve edilen restoranından hemen sonra şimdi de Galataport’ta misafirleriyle buluşarak Türkiye’nin kültür ve turizm vizyonuna katkıda bulunmaya devam edecek.

