Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü için cip hediye etti

Kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo, 5 Ocak 2020 itibariyle 35. yaşına bastı. Yaşın rakamdan ibaret olduğuna inanan Portekizli futbolcu, 35. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

Ronaldo 35. yaş kutlamasını Instagram hesabından paylaştı

Sevgilisi Georgina Rodriguez ve minik oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlama için İtalya'yı tercih eden başarılı oyuncu, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Portekizli yıldızın yüz ifadesi çok konuşuldu

İtalya sokaklarında yürürken kalabalığın doğum günü şarkısı söylemesiyle şaşkına dönen Ronaldo, karşısında lüks aracı gördü.

Georgina Rodrıguez'in mutluluğu yüzüne yansıdı

Georgina Rodriguez'in 600 bin sterlin değerinde Mercedes Benz Brabus marka aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ronaldo'nun hediye paketi

26 yaşındaki Rodriguez, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak bir nevi ölümsüzleştirdi