Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü için cip hediye etti

Kariyerine Juventus'ta devam eden Cristiano Ronaldo, 5 Ocak 2020 itibariyle 35. yaşına bastı. Yaşın rakamdan ibaret olduğuna inanan Portekizli futbolcu, 35. yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Sevgilisi Georgina Rodriguez ve minik oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile kutlama için İtalya'yı tercih eden başarılı oyuncu, beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
İtalya sokaklarında yürürken kalabalığın doğum günü şarkısı söylemesiyle şaşkına dönen Ronaldo, karşısında lüks aracı gördü.
Georgina Rodriguez'in 600 bin sterlin değerinde Mercedes Benz Brabus marka aracı kurdeleye sardırmış olması sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
26 yaşındaki Rodriguez, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak bir nevi ölümsüzleştirdi