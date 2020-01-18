Gigi Hadid, Harvey Weinstein davasında jüri üyesi olamadı

Amerikalı süper model Gigi Hadid, yapımcı Harvey Weinstein’in New York’ta görülecek cinsel saldırı davasında jüri üyeliği için yaptığı başvuru hakkında karar verildi.

DAVACI İLE ARKADAŞ



Weinstein'ın avukatı, potansiyel 35 jüri üyesinde biri olara mahkemeye çağrılan Hadid'in davada tarafsız olamayacağını çünkü davacılardan Cara Delevingne ile yakın arkadaş olduğunu savundu. Bunun üzerine elemelerin 8. gününde Manhattan Yüksek Mahkemesi Gigi Hadid’e jüri olamayacağını bildirdi.

Joan Smalls, Cara Delevingne ve Gigi Hadid Savage X Fenty organizasyonunda

DAVA 22 OCAK'TA BAŞLAYACAK



Jüri seçimlerinin tamamlanmasının ardından 22 Ocak’ta başlayacak davanın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor. Hollywood yapımcısı Weinstein, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



ABD'nin birçok eyaletinde jüri üyeleri, seçmen numarası veya ehliyet numarası sırasıyla seçilir. Sırası gelen potansiyel adaya önce, jüriliğe ehil olup olmadığını belirlemek için, Amerikan vatandaşlık durumunu, İngilizce anlayıp anlamadığını, özürlü olup olmadığını veya jüri olmaya engel bir durumu olup olmadığını soran bir form gönderilir. Ehil olanlar jüri havuzuna dahil edilir ve jüri görevi süresince çağrıldıkları duruşmalara katılırlar.