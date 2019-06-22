ACISINI PAYLAŞTI Gizem Karaca: Nur içinde uyusun benim Kaju kızım

Geçtiğimiz günlerde kedisi Kaju'yu kaybeden Gizem Karaca'nın şimdi de köpeği Kito kaçtı. Oyuncu, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla takipçilerinden yardım istedi.



26 yaşındaki oyucun fotoğrafın altına şu notu düştü: Golden Retriever cinsi oğlumuz Kito kayıp. 21.06.2019 tarihinde sabah evden kaçmış. Çok uysal, hiç saldırgan değil. Çağırsanız hemen gelir. Üstünde mavi tasması var. Görürseniz lütfen bize ulaşın. Arka arkaya başıma gelen şanssızlık, gerçekten inanamıyorum.



'KAJU'DAN SONRA KİTO'YA BİR ŞEY OLMASINI KALDIRAMAM'



Bu sabah ece tadilat için gelen kişiler bahçe kapısını açık bırakmış o da kaçmış. Kaju'dan sonra Kito'ya bir şey olmasını kaldıramam. Lütfen paylaşın, yayın. Sahilevleri civarlarında gören duyan varsa bana mesaj atın lütfen..."



Gizem Karaca'nın 2 hafta önce de kedisi Kaju kaybolmuş, Karaca daha sonra kedisine bir arabanın çarpıp kaçtığını öğrenmişti.