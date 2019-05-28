Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. 26 yaşındaki oyuncu
dolandırıldığını iddiasıyla kendisini distribütör gibi tanıtan Barış Y'den şikayetçi oldu.
Eşyayı teslim alamadığını belirten ünlü oyuncuya, satıcıdan karşı atak geldi. Günaydın'ın haberine göre, malları teslim ettiğini belirten Barış Y, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Faturaları delil olarak sunan satıcının şikayeti üzerine Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.
Gizem Karaca'ya karşı suçlama
Yaşam
İzmir'deki evi için ödeme yaptığı beyaz eşyayı teslim almadığı gerekçesiyle dolandırıldığını iddia eden Gizem Karaca hakkında karşı suçlama geldi.
Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. 26 yaşındaki oyuncu