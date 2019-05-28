İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gizem Karaca dolandırıldı

Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. 26 yaşındaki oyuncu

dolandırıldığını iddiasıyla kendisini distribütör gibi tanıtan Barış Y'den şikayetçi oldu.



Eşyayı teslim alamadığını belirten ünlü oyuncuya, satıcıdan karşı atak geldi. Günaydın'ın haberine göre, malları teslim ettiğini belirten Barış Y, kendisine iftira atıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Faturaları delil olarak sunan satıcının şikayeti üzerine Karaca hakkında soruşturma başlatıldı.

