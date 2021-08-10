Gnocchi (Niyokki) tarifi (Gnocchi nasıl yapılır, malzemeleri neler?)

Gnocchi'nin en büyük özelliği hamurunda bolca haşlanmış patates bulunmasıdır.

GNOCCHİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İsteğe bağlı deniz mahsulleri

2 çorba kaşığı tereyağı

Hamur için:

1 kg patates

100 gram patates unu



250 gram nişasta



1/4 demet ince kıyılmış dereotu



Yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu,



Tuz



Haşlama suyu için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı



2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı tavuk suyu



1 su bardağı su



Sos için:



2 çorba kaşığı tereyağı



100 gram krema



75 gram toz parmesan



3 diş sarımsak



1 adet küçük boy soğan



1 adet renkli süs biberi



Yarım su bardağı tavuk suyu



Yarım çay bardağı tuz



20 gram patates unu



GNOCCHİ NASIL YAPILIR?



Hamur için, patatesler pişinceye kadar haşlayıp kabuklarını soyun.



Rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine patates unu, nişasta, sarımsak tozu, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurun.



Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp küçük köfteler hazırlayın. Üzerine çatalla şekil verin.



Nişasta serpilmiş tepsiye dizin. Dondurucuda dondurun.



Karidesleri kaynamış sirkeli suda haşlayıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli tavada tereyağıyla birkaç dakika soteleyin.



Sos için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına ince kıyılmış sarımsak ve soğanı ekleyip soteleyin. Hafifçe pembeleştikten sonra küp doğranmış renkli biberi ekleyin.

Tavuk suyu, tuz ekleyip 5 dakika kaynatın. Krema ve toz parmesanı ekleyip çırpma teliyle karıştırarak koyulaştırın. Son olarak patates ununu ekleyip karıştırın.



Haşlama suyu için tavuk suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine tereyağı ve zeytinyağı ekleyin.



Kaynadıktan sonra donmuş gnocchi'leri suya tek tek atıp 4-5 dakika haşlayın.



Haşlanmış gnocchi'leri servis tabağına alın. Üzerine sotelenmiş deniz ürünlerini yerleştirin.



Sosla servis yapın.

GNOCCHİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Gnocchilerin üzerinin tırtıklı olması sosunu güzel çekmesi için gereklidir. Bunun için gnocchi şekil verme tahtası temin edebilir ya da tahta tırtıklı bir aparat kullanabilirsiniz.



Gnocchiye şekil verirken biraz aparatı, biraz da parmaklarınızı unlayarak makarnayı hızlıca hazırlarsanız yapışmayı önleyecektir.