Tunahan Ak kimdir? (Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli?)

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasının istendiği yarışmacılar Azadeh, Tunahan ve Mehmet, verilen sürede en iyi çorbayı yapabilmek için mücadele verdi.

Turu geçen yarışmacı Tunahan oldu.

Genç yarışmacı adayı Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonununda eğlenceli ve özgüvenli tavırlarıyla da jüri üyelerinin ve seyircinin dikkatini çekmeyi başardı.

TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmayı başarmıştı.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.



Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Yarışmada iddialı mısın sorusuna ise "Bunu zaman gösterecek" şeklinde yanıt verdi. Genç yarışmacı muzip cevapları ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı.