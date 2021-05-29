Gonca Vuslateri'den Hakan Altun açıklaması: Biz artık çok yakın arkadaşız

Gonca Vuslateri eski sevgilisi Ben Affleck ile barışan Jennifer Lopez’i “Eski bilete piyango vurmaz” diyerek eleştirdiği sözlerin aslında Hakan Altun’a ile ilgili mesaj olduğu iddiaları hakkında konuştu. Önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de babası Birol Vuslateri’yle alışveriş yaparken görüntülenen Vuslateri, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu, Hakan Altun’la ilişkileri bitmiş olsa da yakın arkadaş olduklarını söyledi.



Gonca ve Birol Vuslateri

Vuslateri “Yapmayın arkadaşlar, biz arkadaşız. Adamın başına neler geldi, aradım konuştuk. Çok yakın arkadaşız ve bizler medeni insanlarız. Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Telefonda ona geçmiş olsun dileklerimi söyledim”



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