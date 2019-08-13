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En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp adlı düetle dikkati çeken rap şarkıcısı Killa Hakan, Almanya'da gözaltına alındığını sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan takipçilerine duyurdu.



Almanya’nın Kreuzberg kentinde yaşayan 46 yaşındaki şarkıcının neden gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Killa Hakan gözaltına alındıktan 3 saat sonra serbest bırakıldığını yine Instagram'dan şu ifadelerle duyurdu:



''Arkadaşlar selam. Bayramınız mübarek olsun. Sabaha kadar hücrede geçirdim. 3 saat önce serbest bırakıldım. Sebep falan yok, ara sıra böyle olaylar oluyor. Sadece bayram gününde olduğuna üzüldüm. Keşke başka gün yapsalardı. Hepinizi öpüyorum.''