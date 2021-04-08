Grace Elizabeth anne oldu

Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth ilk bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Elizabeth, eşi Nicholas Krause ile 9 ay boyunca bunu gizli tuttuklarını, salgın sırasında hamile kalmayı ve Victoria's Secret çekimleri sırasında doğumun nasıl başladını anlattı. Elizabeth, bebeklerine "Noah" adını verdiklerini belirtti.



Ünlü model, "Dünya Noah ile tanıştı. Hamileliği gizli tuttum çünkü henüz onu dünyayla paylaşmaya hazır değildim; en iyi sakladığım sırrım. Kocam ve ben gerçekten sadece o değerli anlarda yaşamak, doğmamış bebeğimize dışarıdan gözler veya beklentiler olmadan büyümesi için ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi vermek istiyorduk. Sadece biz. Ve kesinlikle güzeldi" ifadelerini kullandı.

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